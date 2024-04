Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe in cui ha parlato del suo presente e futuro in bianconero e anche del suo rapporto con Massimiliano Allegri. Ecco il passaggio: "In Italia sei immerso in un mondo molto tattico con squadre compatte, partite chiuse ecc., questo mi insegna molte cose. Ne ho la possibilità lavorando con Massimiliano Allegri, che è uno degli allenatori più forti degli ultimi venti anni e sa come parlare ai suoi giocatori. Mi aiuta molto. Arrivando alla Juve ho trovato una realtà diverso da quello che mi aspettavo. Mi aspettavo il meglio, ma così è più di questo. L'organizzazione delle cose più banali, nel quotidiano, è tutto sorprendente. Quando entri nel centro sportivo senti subito un'energia, la voglia di vincere, anche lo spirito di famiglia".