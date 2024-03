Yildiz, che giocate con la Turchia

I numeri

Minuti in campo: 76'

Tocchi: 52

Precisione passaggi: 90%

Tiri in porta: 2

Tiri fuori: 1

Grandi chance non trasformate in gol: 1

Dribbling: 5 tentati, 2 riusciti

Yildiz Juve, perché non gioca

Prima l'ennesima dimostrazione di fiducia, quella di Vincenzoche l'ha schierato titolare contro l'Ungheria . Proprio il ct italiano ha fortemente voluto la promozione di Kenan Yildiz nella nazionale maggiore turca, intravedendone le qualità e la prospettiva futura.E poi la consueta dimostrazione di forza in campo. Una partita, durata 77 minuti, quella di Kenan, fatta di strappi, dribbling e tante giocate utili alla squadra. Non è un caso che sui social, mentre la partita si giocava, decine di tifosi turchi ne tessevano le lodi. Come dicevamo, strappi e dribbling. Tante giocate utili per la squadra e per provare ad abbattere la linea difensiva ungherese. Come dimostra il video di seguito, diventato virale sui social.La domanda, dunque, sorge spontanea e rimbalza tra i fan bianconeri: perché Kenannon trova continuità con la maglia bianconera? Il motivo è soprattutto di natura tattica: Yildiz – ancora ieri sera -, calpesta preferibilmente le stesse zolle di campo di. Entrambi amano partire da una posizione più larga a sinistra per poi strappare ed entrare dentro al campo, rifinire o andare al tiro.Fino al termine della stagione, dunque, è probabile che la staffetta si ripeta, con Chiesa in pole per partire titolare. Senza tridente – opzione non contemplata fin qui -,