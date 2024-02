Juventus, che fine ha fatto Miretti?



Napoli-Juventus, le opzioni a centrocampo



All'inizio titolare, non sempre ma spesso, poi relegato in panchina fino all'inizio del 2024, quando anche per la condizione di alcuni giocatori (in primis Rabiot), è stato di nuovo schierato e infine nuovamente "scomparso" nell'ultimo mese. Questa, in sintesi, la stagione diL'ultima volta che è sceso in campo è stata contro l'Inter, anche se solo per due minuti.Che fine ha fatto Miretti? La domanda a cui forse avremo una risposta nel week end. Si, perché contro il Napoli, Massimiliano Allegri non potrà contare né su Rabiot né su Mckennie. E allora il classe 2003 spera di ritrovare una maglia da titolare o comunque un ampio minutaggio. Non è però così scontato che il tecnico scelga lui nonostante

Insieme a Manuel Locatelli, c'è Charly Alcaraz che punta ad esordire dall'inizio ma è un'altra scelta che spiega come in questo momento, Allegri non si "fidi" di Miretti. Ovvero l'insistenza con cui l'allenatore ha provato e sta provando Andrea Cambiaso mezzala. Nelle ultime partite, anche quando ha dovuto cambiare in corsa, ha preferito spostare l'ex Bologna in mezzo al campo piuttosto che inserire Fabio. E contro il Napoli, potrebbe ripetere questa scelta inserendo Weah sulla destra.



Miretti, quale futuro alla Juve?



A prescindere comunque, rispetto ad inizio anno, è cambiato molto per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile bianconero. Era la prima alternativa ai titolari e a volte anche qualcosa in più. Adesso è dietro nelle gerarchie. Ha pagato il rendimento altalenante e soprattutto la prestazione con l'Empoli. E' rimasto in estate nonostante diverse proposte arrivate in Italia. E' rimasto anche a gennaio, perché la Juve non poteva privarsi di un altro centrocampista. A giugno però, club e giocatore dovranno sedersi al tavolo e capire quale sia la situazione migliore per la crescita di Miretti. Quella attuale, non sembra esserlo.