Nicolò Fagioli lunedì ha compiuto 23 anni, ma è stato un compleanno decisamente diverso dal solito. L'ha vissuto lontano dal campo, mentre guardava giocare la sua Juventus, senza poter fornire alcun contributo sostanziale, perdere in casa contro l'Udinese. La sua assenza, come quella di Paul Pogba, alla lunga si stanno facendo sentire e in tanti si chiedono cosa stia facendo ora. Continua ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo, per quanto l'impossibilità di disputare partite ufficiali rappresenti un grosso limite per poter tenere il giusto ritmo. Quanto basta però continuare a prepararsi in vista del rientro in campo, che è lontano ma non più lontanissimo.