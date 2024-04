DaLa Juventus non ha vinto per cinque trasferte di fila in un singolo campionato (2N, 3P) per la prima volta dalla striscia di sei gare consecutive senza successi fuori casa registrata tra marzo e maggio 2010 in Serie A (1N, 5P con Alberto Zaccheroni in panchina) – i bianconeri, inoltre, non hanno segnato nelle ultime due gare fuori casa e non arrivano a tre di fila senza gol da dicembre 1998, sotto la gestione di Marcello Lippi –.