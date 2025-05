Juventus, che differenza tra casa e trasferta! E con Allegri...

Getty Images

Il rendimento della Juventus in casa e in trasferta

Il bottino dipreso da solo - tre vittorie su tre, contro Genoa, Lecce e Monza - è incoraggiante. Un po' meno quello generale, da inizio stagione. Ad oggi laè al quarto posto, con 37 punti in 17 partite, per quanto riguarda il rendimento casalingo, in quell'Allianz Stadium dove tornerà domenica, in piena emergenza, per affrontare l'Udinese nella penultima giornata di Serie A: meglio hanno fatto la Roma, il Napoli e l'Inter.Ma ancora più deficitario è l'andamento della stagione lontana da Torino, con il sesto posto in virtù dei 27 punti conquistati (solo tre con il tecnico croato in quattro uscite): più performanti dei bianconeri il Milan, la Lazio, l'Inter, il Napoli e l’Atalanta. Da ricordare inoltre, come scrive Tuttosport, che al momento questa Juventus, rispetto a quella didella scorsa annata, ha ottenuto tre punti in meno. A livello di coppe ha però giocato la Champions League, sfiorando l'accesso agli ottavi di finale, ma non ha vinto la Coppa Italia, impresa riuscita al tecnico livornese battendo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini grazie a una splendida rete di Dusan Vlahovic.