Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', nelle intenzioni di Allegri ci sono due giocatori in rampa di lancio: Carlos Alcaraz e Arkadiusz Milik. L'argentino, che è stato titolare solo contro Napoli e Cagliari da quando è arrivato in bianconero, prenderà il posto di Adrien Rabiot nel ruolo di mezzala sinistra ed è in vantaggio su Miretti.

Il polacco, autore del gol decisivo contro la Lazio che ha portato alla conquista della finale di Coppa Italia, darà una pausa a Vlahovic proprio in vista della sfida di mercoledì contro l'Atalanta.