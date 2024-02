. La Juventus delle ultime settimane ha palesato difficoltà nei risultati - ma non solo - come mai era accaduto in questa stagione. Dalla gara contro l'Empoli, condizionata a dire il vero dall'espulsione dopo 18' di Milik, all'Udinese, passando per l'Inter, è stato un breve ma pesante e inesorabile declino di prestazioni, punti ed entusiasmo. E così, in un attimo, ecco i problemi: l'attacco non segna, la difesa prende gol e il centrocampo è piano piano sparito. Fatica in intensità, in costruzione e anche in fase realizzativa, così la Juve non domina, non riparte bene e non trova la via del gol.. Un po' spento, un po' spossato, un po' carente di alternative e forse anche di quella qualità che serve per andare con costanza a minacciare l'area avversaria. Del resto, è impensabile giocarsi grandi titoli senza avere un rendimento elevato nel centro del gioco. Ecco perché, a maggior ragione in una situazione così Carlos Alcaraz merita una chance immediata. Sì, Charly ha quelle qualità in grado di far saltare il banco. Tecnica, imprevedibilità e capacità di puntare dritto all'obiettivo, senza pensarci troppo. Meno ragionamenti, più concretezza e anche un pizzico di sana follia: anche per questo è stato scelto dalla Juve come rinforzo di gennaio. Ecco, il momento è arrivato. Il tempo per il famoso ambientamento, per le attese e i minuti centellinati non c'è. E prima che l'occasione di competere svanisca davvero serve una svolta, da ricercare tra chi non ha ancora avuto modo di mostrare ciò di cui è capace, almeno in bianconero.