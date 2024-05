Juventus, il messaggio di Alcaraz FOTO

Alcaraz Juve, la situazione per il futuro

Un mese di fuoco, un mese per giocarsi presente e futuro. Un mese chiave per la Juventus e per chi ha una situazione in bilico. Tra questi c'è Charly Alcaraz che, arrivato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto, vuole convincere la Juventus a investire su di lui e confermarlo nella rosa bianconera anche per il prossimo anno.". Questo il messaggio del centrocampista argentino, pubblicato sui suoi profili social. Con tanto di logo della Juventus in bella vista: messaggio chiaro, così come la volontà di impressionare, lasciare il segno e meritarsi la Juve.La sua situazione, però, è ancora tutta da definire. Una cosa sembra certa: il riscatto fissato a circa 50 milioni di euro non sarà esercitato. Una volta raggiunto l'obiettivo Champions League, Cristiano Giuntoli potrà sedersi ai vari tavoli di trattativa e tra questi, quello con il Southampton per Alcaraz.Come dicevamo, il riscatto fissato non sarà esercitato. Tra le ipotesi, quella di discutere il rinnovo del prestito. Molto, però, passerà dal lavoro quotidiano – come sottolineato dallo stesso Alcaraz -, e dalle prestazioni in campo. Convincere la dirigenza per far sì che il prossimo passo della sua carriera sia ancora a tinte bianconere.