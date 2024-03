Carlos Charlysi racconta. Il centrocampista ventunenne della Juventus, approdato a gennaio in prestito dal Southampton e ora fermo per infortunio, ha parlato in un'intervista a Dataracingoficial.ARGENTINA E JUVE - "E' sempre stato il mio sogno da bambino, ma in questo momento mi sto concentrando sulla Juve e di recuperare da questo infortunio il più velocemente possibile. Voglio fare il massimo con la Juve e in futuro si vedrà, il livello della nazionale argentina è molto alto. Se spero di partecipare alle Olimpiadi? Sì, spero in una chiamata di Mascherano, ma so che ci sono molti giocatori di alto livello e che stanno facendo bene nei rispettivi club". "Sono molto contento di stare qui. È una di quelle cose che si sognano da bambini, ossia di giocare in uno dei grandi club d'Europa. Giocare nella Juventus a 21 anni è qualcosa di pazzesco. Se mi metto a pensare che sono arrivato qui in così poco tempo, mi chiedo 'Che ci faccio qui?': è molto bello. Il mio adattamento con i compagni e la lingua? Con i miei compagni va benissimo. Quando sono arrivato quasi mi vergognavo, mi sentivo un po' insicuro. Arrivare alla Juventus, con tutti i grandi giocatori che ha avuto e che ha è qualcosa che può metterti in difficoltà Il gruppo è fantastico, sono tutti bravi, ottime persone. Ho la fortuna di avere tre compagni che parlano spagnolo, mi riferisco ai tre brasiliani: Bremer, Danilo e Alex Sandro. Tutti e tre mi aiutano molto, ma anche gli altri. Sto provando a studiare un po' l'italiano, che è abbastanza simile allo spagnolo. L'inglese? Era faticoso impararlo. Ora l'ho un po' mollato perché sto studiando l'italiano. In un anno qualcosa ho imparato, me la cavo".