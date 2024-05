Alcaraz came out of nowhere pic.twitter.com/hCiIDp0BtS — JuventusFC (@juventusfcen) May 7, 2024

Alcaraz Juve, l’accordo con il Southampton

Alcaraz Juve, il piano per il futuro

Alcaraz Juve, i numeri

Presenze: 10

Minuti: 244’

Assist: 1

". La Juventus esalta così Charlysui propri profili social, condividendo le immagini di u n intervento difensivo di rilievo . "E' arrivato dal nulla" e potrebbe essere la didascalia che racconta il suo acquisto a gennaio. La mossa a sorpresa di Cristiano Giuntoli che in pochi giorni – un vero e proprio blitz -, si è assicurato il centrocampista centrale di proprietà delContro la, Charlyè entrato negli ultimissimi minuti di match, all'85'. Ma segnali importanti si sono intravisti: vuoi la freschezza rispetto agli altri calciatori in campo, vuoi il desiderio di dimostrare di meritare la maglia bianconera; Alcaraz ha fatto vedere coe buone in entrambe le fasi, dando una mano alla Juve a risalire il campo e impedendo in alcune fasi alla Roma di ripartire. Segnali importanti per provare a mettere la propria firma sul finale di stagione e dire la sua sul tema del futuro.Le cifre dell'operazione che hanno portato Alcaraz alla Juventus – e l'eventuale riscatto – sono presenti nel comunicato ufficiale:"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Southampton Football Club per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlos Jonas Alcaraz Duran a fronte di un corrispettivo di € 3,7 milioni, oltre ad oneri accessori di € 0,2 milioni, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a € 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l'accordo prevede la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo pattuito pari a € 49,5 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".Sembrava evidente già a gennaio, diventa sempre più chiaro con il passare del tempo. La cifra fissata per il riscatto è fuori mercato per quello che è il piano industriale-economico della Juventus.A fine stagione, la dirigenza bianconera si siederà a tavolino con il Southampton per decidere cosa fare. Tra le ipotesi più accreditate, quella del rinnovo del prestito. Un modo per allungare i tempi e giudicare nuovamente Alcaraz che, da gennaio, ha giocato solo 244 minuti con la maglia bianconera.