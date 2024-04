Juventus, il retroscena su Alcaraz e la rabbia di Allegri

Juventus, riscatto Alcaraz: il punto

Arrivato a fine gennaio dal Southampton in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista argentino è stato condizionato anche da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per tre partite. C'è futuro per lui in questa Juve?Alcaraz, rientrato in Coppa Italia con la Lazio, ha avuto a disposizione 15 minuti contro la Fiorentina. E dietro lo sfogo di Massimiliano Allegri dopo la partita, in parte forse c'è anche la prestazione dell'argentino. A far infuriare il tecnico infatti, rivela Tuttosport, ci sarebbe statooltre alla gestione in generale degli ultimi minuti.La Juventus ha acquistato Alcaraz in prestito senza obbligo di riscatto. Per ingaggiarlo a titolo definitivo dovrebbe pagare 50 milioni di euro, che si aggiungono ai già quattro spesi per il prestito di pochi mesi.nche alla luce di come sta andando l'avventura, visto che per il momento non è riuscito ad imporsi nei pochissimi minuti avuti a disposizione.. Una di queste è quella di un forte sconto sul riscatto; non certo l'ipotesi più facile, soprattutto per le richieste del club inglese. C'è poi la soluzione forse preferita dalla Juventus; sicuramente la più facile. Ovvero quella di rinnovare il prestito per un'altra stagione, fissando un diritto di riscatto al termine della stagione 2024/2025.Sicuramente,. L'obiettivo è dimostrare di essere da Juve e convincere la dirigenza bianconera di meritare un posto nella rosa per la prossima stagione. Allegri permettendo.