Charly Alcaraz al JMedical: FOTO e VIDEO



Quanto è costato Alcaraz?

Dopo l'arrivo nella serata di ieri,è pronto a fare un ulteriore passaggio al JMedical. Il centrocampista argentino si è recato questa mattina al centro medico bianconero per un supplemento di visite, già stabilite e concordate dopo i test svolti a Londra, cruciali per ufficializzare in tempo il passaggio in bianconero.Alcaraz, dopo le visite in mattinata, si recherà direttamente alla, dove avrà modo di conoscere Massimilianoe naturalmente i compagni di squadra.Ecco le prime foto e i video di Alcaraz al JMedical, pronto per sostenere l'ultima parte di test fisici. Il nuovo acquisto della Juve si è fermato con i tifosi presenti per un breve saluto, sorridente, come si era mostrato subito nella serata di ieri, appena atterrato a Torino. Di seguito il VIDEO del suo arrivo al JMedical.Alcaraz non è un acquisto banale. L'argentino è costato 3,9 milioni complessivi per il prestito, ma la cifra si può alzare in base al raggiungimento di determinati risultati. Per il riscatto, serviranno 49,5 milioni - pagabili in tre esercizi - ma anche in questo caso la cifra si potrà alzare in caso di raggiungimento di determinati risultati.