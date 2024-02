Le parole di Carlosdopo la vittoria della Juventus contro il Frosinone: "Paragone con Vidal? Si mi piace ma devo fare la mia carriera, il mio percorso"."Sensazioni buone perché volevamo regalare i tre punti ai tifosi, quel finale lì ci ha lasciato un'adrenalina incredibile""Gioco praticamente in tutte le posizioni in mezzo al campo, mi piace giocare anche dietro l'attaccante perché posso attaccare e arrivare vicino alla porta""Mi sta dando molta fiducia, anche lo staff e i compagni, mi sta aiutando a entrare in questo campionato e in questa squadra".