Juventus fuori dalla Champions dopo aver vinto la gara di andata: non accadeva da 46 anni

Sembra incredibile, eppure è vero. Prima di ieri, negli ultimi 46 anni, laaveva sempre superato il turno di(o Coppa dei Campioni) dopo aver vinto il match di andata. L'ultima eliminazione risaliva alla stagione 1978/1979, quando i Rangers, reduci da una sconfitta per 1 a 0 nella prima gara, riuscirono a rimontare segnando due goal nella seconda. Ecco, lo scenario si è ripetuto in maniera del tutto simile - anzi, forse pure peggiore - ieri sera in Olanda, dove i bianconeri sono stati sconfitti per 3 a 1 dal PSV Eindhoven che avevano battuto per 2 a 1 la scorsa settimana all'Allianz Stadium.

Un dato statistico, quello che riporta a quasi mezzo secolo fa, che fa riflettere sul momento storico della Juventus, una fase di profonda rivoluzione che al momento non sta dando i risultati sperati. Venendo eliminata dalla Champions ai Playoff, infatti, la squadra di ha già fallito uno dei principali obiettivi stagionali , ovvero la qualificazione agli ottavi, che sarebbe stata fondamentale anche in termini di bilancio (oltre che per il morale, nel cuore del percorso di crescita impostato nei mesi scorsi). Ora, dunque, bisognerà ripartire, ancora una volta dal basso.