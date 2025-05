Juventus in Champions, 60 milioni per il mercato: la strategia

AFP via Getty Images

Può una partita di calcio valere? Sì, se è l'ultima di un campionato vissuto spesso in apnea, tra l'urgenza di dover raggiungere un obiettivo ben preciso e la costante incertezza sul percorso che si sta portando avanti. La vittoria contro il Venezia ha spinto ladritta in, grazie a un quarto posto in campionato che, appunto, si può pesare a tutti gli effetti su una bilancia leggendo sullo schermo un numero inequivocabile: 60.E allora che cosa significa tutto ciò? Significa che per il club bianconero si possono aprire le porte di un nuovo mondo, di una terra promessa dove il calciomercato ha tutto un altro sapore ed è ancora possibile sognare grandi colpi (o comunque acquisti che è legittimo accostare a questa definizione).lo ha ribadito ancora ieri sera, nel pre partita di Venezia: l'idea della Juventus, che a sentire il direttore ha già le idee chiare, è quella di realizzare qualche, in sostanza di rinforzare la squadra con intelligenza per far sì che possa tornare quanto prima a essere competitiva. Una strategia che, a parole, sembra la stessa nella mente di, il quale però, con tutta probabilità, non avrà nemmeno l'occasione per coglierne i frutti , da allenatore bianconero.

Juventus in Champions: la strategia sul mercato

Le priorità? Innanzitutto, in cima alla lista, un attaccante, per aggiustare - si spera una volta per tutte - un reparto che andrà incontro a una vera e propria rivoluzione con l'addio di Dusan Vlahovic, già praticamente certo, e anche la possibile partenza di Randal Kolo Muani. Il nome caldo è sempre quello di, il profilo che per Giuntoli è un pallino da sempre e che a breve tornerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, ma non per restarci. Per lui servirà sedersi al tavolo delle trattative con il club partenopeo, e non sarà facile. Sempre che poi il nigeriano stesso sia convinto della destinazione bianconera…Non solo l'attacco comunque. Alla Juventus, tendenzialmente, servirà almeno un grande colpo anche negli altri due reparti (porta esclusa dunque), arrivando così a queipiù volte citati nelle dichiarazioni pubbliche, che però da soli non basteranno a ridurre le lacune di una rosa che, in questa stagione più che mai, ha mostrato limiti evidenti anche nella panchina. E allora, in questo senso, i 60 milioni incassati come semplice "premio" per la qualificazione in Champions non possono che rappresentare un'enorme boccata di ossigeno. La sfida, poi, sarà quella di spenderli al meglio.





