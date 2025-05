Champions, rinnovi, allenatore e riscatti: Juventus, a maggio ti giochi tutto

Il primo maggio è la festa dei lavoratori ma alla. Non lo possono fare ovviamente la squadra e Igor Tudor, con alle porte lo scontro diretto contro il Bologna che mette in palio i tre punti più importanti fino a qui del campionato bianconero. Ma non lo può fare neanche la dirigenza. Anzi,Da quello che succederà nelle prossime settimane cambieranno strategie, scelte, piani, su tutti i livelli e per tutte le componenti del club.

Juventus, a maggio ti giochi tutto

Rinnovi Juventus: da Gatti a Mckennie

Riscatti Juventus: cosa succederà con Renato Veiga, Kolo Muani e Conceicao

Allenatore Juventus, da Tudor alla posizione di Conte

Quasi tutto passerà dal raggiungimento o meno del quarto posto.sportivamente ed economicamente. Nessuno ad inizio stagione si immaginava di ritrovarsi a maggio con il quarto posto così a rischio ma è andata così eForse però, potrebbero bastare le prossime due settimane per capire davvero come andrà a finire.Intantonell'ultimo periodo, che ha visto il cambio di allenatore con le conseguenze del caso, era stato messo tutto in stand by. A partire dai rinnovi di contratto, anche quelli per cui c'era già un'intesa di base. Dopo il prolungamento di contratto di Arek Milik, il prossimo a rinnovare sarà Federico Gatti. E in questo caso non si può certo parlare di sorpresa visto che da mesi le parti si erano sedute al tavolo per trovare un nuovo accordo. Ma nelle prossime settimane potrebbe esserci la fumata bianca anche perl cui contratto è in scadenza nel 2026 e c'è l'intenzione della Juventus di blindarlo.Questi rinnovi non saranno quindi legati all'eventuale qualificazione in Champions mentre l'intreccio con ciò che succederà in campo nelle prossime settimane sarà per quanto riguarda i giocatori in prestito., ad eccezione di Kalulu, che sarà riscattato dalla Juventus a prescindere, le altre situazioni sono in evoluzione. Per tutti e tre servirebbero investimenti importanti e il primo passo in questo senso è conquistare la Champions. Poi eventualmente la Juve sceglierà quale strada intraprendereL'ultima questione ma la più importante è quella dell'allenatore. Chi siederà sulla panchina bianconera la prossima stagione?Ed ecco perché anche da questo punto di vista, il mese di maggio sarà fondamentale. Prima di tutto perchéE poi, molte altre situazioni diventeranno più chiare. Si, il riferimento è ovviamente anche ad Antonio Conte, il cui incontro con Aurelio De Laurentiis è atteso nei prossimi giorni, a proposito di "mese decisivo".