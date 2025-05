Juventus, sette punti tra Lazio, Udinese e Venezia: così la Champions è alla portata

2025 Getty Images



Corsa Champions, la situazione

Igorla squadra forse potranno anche non fare calcoli perché in effetti non sarebbe mentalmente il miglior modo possibile per preparare la partita contro la Lazio ma noi si. E soprattutto li fa il mondo juventino, che nel giro dei prossimi 270 di campionato saprà. Ed è evidente che questo cambierà tutto.C'è chi ha visto il pareggio a Bologna come l'ennesima occasione sprecata per dare una "botta" alla corsa Champions e chi invece, lo considera un punto d'oro perchée con ancora la qualificazione nelle proprie mani. Punto di vista, quest'ultimo, condivisibili soprattutto pensando alle tante assenze importanti con cui i bianconeri hanno dovuto giocarsi lo scontro diretto al Dall'Ara.

Con quanti punti la Juventus va in Champions?

DI SEGUITO IL CALENDARIO DI JUVENTUS, LAZIO, ROMA E BOLOGNA

Lazio Juventus

Juventus-Udinese

Venezia-Juventus

Lazio-Juventus

Inter-Lazio

Lazio-Lecce

Atalanta-Roma

Roma-Milan

Torino-Roma

Milan-Bologna

Fiorentina-Bologna

Bologna-Genoa

Certo è che la situazione a tre giornate dalla fine del campionato è sempre più incerta conUn posto per quattro squadre, considerando l'Atalanta ormai con un piede e mezzo qualificata e la Fiorentina invece più dietro.Ma quanti punti serviranno alla Juventus per raggiungere il traguardo? Matematicamente allo stato attuale ne servono 9, quindi tre vittorie su tre. Ragionevolmente inveceNella tabella di marcia quindi, sempre ragionevolmente, è necessario almeno un punto all'Olimpico e poi non sbagliare con l'Udinese in casa e a Venezia.In questo scenario, comunque,. I giallorossi sono in grandissima forma ma andranno a Bergamo con l'Atalanta e poi ospiteranno il Milan. Il Bologna invece, oltre a giocare a San Siro contro i rossoneri avrà anche la Fiorentina. Insomma, se chiedessero a Tudor di firmare per sette punti e chiudere a 70 molto probabilmente non firmerebbe, ma sarebbe la scelta giusta?