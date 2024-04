Juventus, i punti che mancano per essere certi della Champions League

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

"Servono ancora sette punti per la qualificazione in Champions", aveva dichiaratodopo il derby contro il Torino. Chissà, se nei calcoli dell'allenatore della Juventus considerava già il posto in più che l'Italia avrà grazie al ranking stagionale. Da ieri è infatti ufficiale, la Serie A avrà cinque squadre nella massima competizione europea , vale a dire, che anche arrivando quinti in campionato, si parteciperà alla Champions League.Una differenza notevole per tutte le squadre che stanno lottando per la qualificazioneL'Atalanta, che al momento occupa la quinta posizione, ha 51 punti, con ancora il recupero contro la Fiorentina da disputare. Al massimo quindi, vincendo tutte le sette partite rimanenti, la squadra di Gasperini può arrivare a 72 punti.La Juventus si trova terza con 63 punti. Ciò significa chePotrebbero ovviamente basterne meno. Sette, come ha detto Allegri, o forse ancora di meno. Certo, come la Juventus finirà la stagione, in quale posizione e con quanti punti inciderà sulla valutazione della stagione. Allegri ne è consapevole.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!