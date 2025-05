Juventus in Champions già stasera: è possibile, tutte le combinazioni

AFP or licensors

La Juventus vuole la Champions League e tutto passa dagli ultimi 180 minuti di campionato . Contro l'Udinese, i bianconeri potrebbero già staccare il pass per la prossima edizione della massima competizione europea, ma non dipenderà solo da loro. Sarà comunque fondamentale vincere in ogni caso, anche per arrivare con la massima concentrazione e continuità contro ilGli uomini di Tudor dovranno guardare anche alle altre rivali dirette, tutte impegnate in contemporanea questa sera. Dopo la vittoria dell'Atalanta con lanello scorso turno, la Juve è rimasta al quarto posto a pari merito con la Lazio, che sfiderà l'Inter, ancora in corsa per lo scudetto.

Juventus in Champions con una giornata d'anticipo: le combinazioni

La Champions League è un obiettivo irrinunciabile per la Juventus, che vuole salvare una stagione già complicata su tanti fronti. I bianconeri possono qualificarsi già con una giornata d'anticipo, ma oltre alla vittoria contro l'Udinese servirannoLa Juventus può qualificarsi in Champions se batte l'Udinese, ma deve sperare che la, e che lafaccia lo stesso nello scontro diretto con il Milan. Biancocelesti e giallorossi, infatti, al momento sono i diretti rivali per la corsa al quarto posto.Oltre a queste due gare, inoltre, il Bologna non deve vincere contro la Fiorentina: se una sola di queste condizioni non dovesse verificarsi nel 37esimo turno, la qualificazione alla prossima Champions si deciderebbe tutta all'ultima giornata.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui