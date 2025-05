Juventus in Champions League se... tutte le combinazioni per i bianconeri

AFP or licensors

È la serata decisiva, la più importante del campionato. La Juventus si gioca tutto negli ultimi 90 minuti, una gara in cui "tutta la vita sta là". Queste sono state le parole di Igor Tudor alla vigilia , con la consapevolezza di doversi concentrare solo sulla gara del Penzo, in una stagione in cui gli scontri decisivi spesso hanno lasciato molto amaro ai bianconeri.Questa volta, però, c'è molto di più in gioco: c'è la qualificazione alla Champions League,e c'è l'unico obiettivo rimasto per salvare almeno una parte di questa stagione complicata. Insomma, il piatto è già molto ricco di aspettative, perciò la Juventus sa di affrontare una partita che va. Lontano da Venezia ci saranno anche i diretti avversari che tenteranno l'assalto alla Champions.

Le combinazioni per la Juventus in Champions League

La Juventus vince

La Juventus pareggia, la Roma pareggia e la Lazio vince

La Juventus pareggia, Roma e Lazio pareggiano

La Juventus perde, Roma e Lazio pareggiano: decisiva la differenza reti

La Juventus perde, la Roma perde e la Lazio pareggia

Bisognerà fare bene in ogni caso contro i lagunari, con una vittoria che assicurerebbe il quarto posto. Se così non fosse, però, la Juve potrebbe ancora sperare nella Champions League, ma le combinazioni dovrebbero tenere conto dei risultati di





