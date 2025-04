Senza Champions cambia tutto, anche i giocatori: Juventus, chi può salutare?

Getty Images

Ci sono diversi punti che, se uniti, hanno tracciato la stagione della Juventus fin qui. Il progetto, grande e pesante simbolo che è finito. La ripartenza, costante che si è affiancata spesso alla mancanza di continuità, ma anche all'arrivo di Igor Tudor sulla panchina bianconera. Il tormentone più attuale, invece, si chiama Champions League.Il quarto posto è l'obiettivo minimo per tentare, almeno in apparenza, di salvare una stagione già deludente e complicata. Oltre ad avere un ruolo fondamentale per quest'anno, però, la Champions è il vero fattore determinante per il prossimo : motivi economici, certo, ma soprattutto sportivi. E di mercato: la Juventus del futuro passa inevitabilmente da qui, sia per le nuove figure, sia per quelle che possono salutare. E senza quarto posto, con due finestre di mercato a disposizione,

Chi può salutare la Juventus senza Champions League

Al momento ci sono ben poche certezze, proprio perché l'aspetto più importante, cioè la prossima Champions League, deve ancora materializzarsi. La Juventus, però, non vuole arrivare impreparata e dunque inizia a ragionare verso il futuro, con entrambe le opzioni, anche se - come anticipato -che è il primo a rimanere appeso alla Champions per la prossima stagione.E se non dovesse arrivare? Allora il mercato potrebbe bussare alla porta bianconera con più insistenza. La certezza non c'è, ma ci sono le idee:sembra ormai lontano da Torino, così come, mentre per Conceicao la permanenza, che sembrava più che certa fino a pochi mesi fa, non è più scontata. Ma non finisce qui.Ricordate i motivi economici? Ecco. Senza Champions League, le casse della Juve ne risentirebbero, e non poco. La conseguenza,, può provenire dalle cessioni più importanti: Cambiaso e Yildiz su tutte. Occhio anche a, che dalla sicurezza del rinnovo sono passati a un momento di stallo dato anche dalle difficoltà della squadra nei mesi scorsi.Infine, dopo una stagione passata lontano dal campo per lunghi tratti, non è certo di un altro anno con la maglia bianconera: il centrocampista piace al Nottingham Forest. In Premier tornerà invece, e la Juventus valuterà nelle settimane seguenti la possibilità di tentare una trattativa col Chelsea, che però chiede una cifra importante.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui