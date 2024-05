Juventus, i ricavi dalla nuova Champions

Coppa Italia, il montepremi in caso di vittoria

incere contro Salernitana e Atalanta significherebbe infatti raggiungere l'obiettivo Champions con due giornate di anticipo e soprattutto alzare un trofeo dopo anni. Ecco, soprattutto la gara di oggi contro la Salernitana ha un valore economico.Soldi che, riferisce la Gazzetta dello Sport, non solo possono aiutare a programmare il mercato, ma che innanzitutto servono a dare respiro a un bilancio troppo spesso in (decisa) sofferenza negli ultimi anni.Se solitamente la Juve nelle sue previsioni valutava il mero ingresso in Champions tra i 45 e i 50 milioni, con il nuovo format ci si aspetta un incremento dal 5 al 10%. Dall'altra parte, l’Italia porterà da un minimo di cinque a un massimo di sei squadre nell’Europa che conta e questo per i singoli club si traduce in una fetta di market pool minore. Ecco perché oggiE poi c'è la finale di Coppa Italia. A livello economico,Mentre il percorso in Coppa, con conseguente qualificazione, in qualità di finalista, alla Supercoppa italiana 2024-25, ha permesso alla società bianconera di mettersi in cassa circa 20 milioni in più. Senza dimenticare che la Juve si è qualificata per il Mondiale per Club, competizione che garantisce ulteriori ricavi in vista della prossima stagione.