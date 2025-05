Juventus in Champions: in quale fascia sarà e quando è in programma il sorteggio

Con la corsa all'Europa ancora aperta e la lotta salvezza più incerta che mai, è servita una vittoria sofferta dellaa Venezia per assegnare l'ultimo posto disponibile in Serie A per la qualificazione alla prossima edizione della. I bianconeri, al termine di una stagione comunque molto al di sotto delle aspettative e vissuta a lungo in apnea, tornano dunque nella massima competizione europea per club, obiettivo minimo fissato a inizio anno e ritenuto fondamentale non solo per una questione di prestigio, ma anche e soprattutto per le finanze della società torinese.

Champions, in quale fascia sarà la Juventus

Le altre squadre italiane in Europa

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport saranno inseriti nella. Facciamo però un passo indietro. Per la prossima Champions avevano già staccato il biglietto non solo ilcampione d'Italia, ma anche. I nerazzurri, che sabato sfideranno il PSG nella finale per conquistare la coppa dalle grandi orecchie, saranno testa di serie nella prima fascia (insieme ai parigini) anche nella prossima stagione. Con loro ci saranno anche Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Real Madrid e Barcellona. L'Atalanta, grazie al suo piazzamento in campionato e al ranking UEFA, sarà inserita nella seconda, la stessa della Juventus, mentre il Napoli, reduce da una stagione priva di impegni europei, finirà nella terza.Il nuovo formato cambia poco: ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna fascia, quindi la possibilità di ritrovarsi contro colossi come il City o il Real Madrid resta la stessa, sia per l'Inter che per il Napoli, a conferma di quanto il cammino europeo si presenti fin da ora impegnativo per tutte le formazioni coinvolte. Con quattro squadre ai nastri di partenza, comunque, il calcio italiano avrà l'occasione di confermare, anche sul palcoscenico internazionale, la propria ritrovata vitalità.In Champions ma non solo. Grazie alla vittoria della Coppa Italia, il Bologna si è infatti garantito la certezza di partecipare all'Europa League 2025-26, insieme alla Roma che è arrivata allo stesso traguardo nella serata di ieri. Dopo una rincorsa ai limiti del clamoroso in campionato, la formazione guidata da Claudio Ranieri ha sfiorato addirittura la qualificazione in Champions, rimasta a distanza di un solo punto. I giallorossi potranno ripartire da una posizione di forza: saranno infatti inseriti nella prima fascia dei sorteggi in programma il 29 agosto, la stessa giornata in cui verranno definiti anche i gironi della Conference League.E proprio in quest'ultimo torneo tornerà a competere anche la Fiorentina, ormai una presenza fissa. La squadra viola ha conquistato la qualificazione per il quarto anno consecutivo, confermandosi tra le realtà più solide nel panorama europeo, almeno a questo livello. Lo farà da testa di serie, forte del ranking accumulato nelle edizioni precedenti, anche se resta il rammarico per le due finali perse nel 2022 e nel 2023, che avrebbero potuto cambiare la narrazione del progetto viola. La grande assente di quest’edizione del “viaggio europeo” è la Lazio, che un po' a sorpresa è rimasta completamente fuori dalle coppe perdendo ieri contro il Lecce che così ha potuto scongiurare la retrocessione.





