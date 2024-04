Juve, due obiettivi stagionali

. Niente di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire, ma ascoltare queste parole direttamente dalla bocca di Massimiliano aiuta sempre a non perdere di vista il vero focus della questione più attuale in casa bianconera: lanon può fallire i due unici veri obiettivi stagionali,La prima per un aspetto puramente economico, almeno in primis, perché il club non può permettersi proprio per il bilancio di perdere gli introiti derivanti dalla massima competizione continentale (da cui lo scorso anno è rimasto escluso per ragioni extra campo). La seconda più per una questione di prestigio, per non chiudere un'altra stagione senza trofei in bacheca. Ecco perché - questa volta davvero -allo Stadio Olimpico nella semifinale di ritorno contro la: lasciarsi sfuggire l'accesso alla finale di Coppa Italia dopo il 2-0 dell'andata sarebbe intollerabile per la Juventus, che almeno in Coppa Italia non ha mai deluso quest'anno. All'ultimo round, poi, può succedere l'imponderabile, come sempre, ma intanto è fondamentale arrivarci. Poi si penserà al campionato, alle ultime cinque gare che separano Madama dalla Champions. Per cui, fortunatamente, potrebbe bastare pure il quinto posto...