Yildiz ma non solo. Juventus, senza Champions in tanti possono salutare: lo scenario

Juventus, quanto costerebbe non andare in Champions League?

. Dato che sembra sempre più probabile che le italiane che prenderanno parte alla prossimasiano quattro e non cinque. La Vecchia Signora quindi come obiettivo minimo per salvare una stagione fin qui disastrosa deve agguantare il quarto posto per assicurarsi un pass per la prossima massima competizione europea. Per il tecnico Thiago Motta però anche il quarto posto potrebbe non bastare e lo scenario di un addio sembra sempre l'ipotesi più probabile.



Juventus, chi si deve cedere senza Champions?



Kenan Yildiz può essere ceduto?

Non ottenere un posto in Champions League per la Vecchia Signora rappresenterebbe oltre che un fallimento ed una ferita all'orgoglio bianconero anche un grave problema dal punto di vista economico. Se il contratto di Thiago Motta, anche in caso di esonero, peserebbe a bilancio fino al 2027, come dichiarato oggi dal prof. Fabrizio Bava nel nostro BN Live la mancata Champions avrebbe grandissimi costi.Sicuramente in caso di mancato posto in Europa si deve ipotizzare un, che al momento non sembra nei piani degli investitori bianconeri ma sembra uno scenario inevitabile in caso di tracollo finale. Senza contare che si dovrebbero effettuare delle cessioni, anche di lusso, anche dolorose, con il chiaro scopo di risanare il bilancio.Sì, ma nel dettaglio, di chi stiamo parlando? Sicuramente in cima alla lista c'è Kenan Yildiz, il pezzo più pregiato della rosa della Vecchia Signora, il numero 10 su cui si è fatto un lungo progetto ma in caso di necessità di bilancio potrebbe essere sacrificato. Oltre a lui tutti i giovani che risultano a zero sul bilancio, la necessità infatti è quella di generare plusvalenze. Quindi ad esempio Nicolò Savona, Jonas Rouhi ma attenzione anche a Samuel Mbangula. Tanti nomi potrebbero finire nell'elenco dei partenti, quindi ora il quarto posto è una necessità.





