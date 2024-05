Atalanta-Roma 2-1: Juventus in Champions League

Laè ufficialmente in. Obiettivo raggiunto per la squadra di Massimiliano, nonostante il deludente pareggio casalingo contro la Salernitana. Decisiva la vittoria serale dell'contro la, un 2-1 firmato da una doppietta di Charles De Ketelaere (e da un rigore di Lorenzo Pellegrini), che ha spinto i nerazzurri a 63 punti (quinto posto) lasciando i giallorossi fermi a 60, dunque a -7 dai bianconeri a due giornate dalla fine del campionato.Un sospiro di sollievo, dunque, per la Juve, ancora nel pieno di una crisi che sembra non avere mai fine, a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia in cui sfiderà proprio l'Atalanta. Atalanta che peraltro, nonostante l'impegno settimanale in Europa League, è apparsa in una forma strabiliante nel match di questa sera, che avrebbe potuto concludersi con un risultato ancora più netto alla luce delle tante occasioni create e dell'assoluto dominio sulla Roma. La partita di mercoledì, quindi, sarà tutt'altro che semplice per i bianconeri, che dovranno andare a caccia della vittoria per chiudere la stagione con un trofeo e con almeno un po' di quella dignità persa negli ultimi mesi.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.