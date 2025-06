Juventus, cessioni e budget iniziale: oltre 150 milioni per il mercato

Juventus, il piano sul mercato

Lo ha dettoi quando si è presentato,E non saranno né pochi né di secondo piano. C'è infatti un attacco da rifare , innesti obbligati sugli esterni, un centrocampo da ampliare e puntellare la difesa e la trequarti. La dirigenza bianconera, che sarà poi rinforzata con altre figure, avrà quindi molto da fare.La domanda è come si riuscirà a realizzare tutto quello che il club ha in mente per dare ad Igor Tudor una rosa adeguata per competere in tutte le competizioni.necessarie per evitare di avere una rosa inutilmente larga ma soprattutto per accumulare risorse economiche da reinvestire per il mercato in entrata. Tanti bianconeri sono se non con le valigie in mano con almeno i cassetti pronti ad essere svuotati, consapevoli che l'addio alla Juventus è uno scenario concreto.

Juventus, chi parte

Quanti soldi avrà la Juventus per fare il mercato?

Dai "big" comea giovani come Mbangula o chi non fa più parte del progetto come Milik o non ha convinto come Kelly, senza dimenticare le valutazioni sui giocatori rientrati dai prestiti come Rugani e Kostic o lo stesso Perin, in cerca di una nuova sfida. Non mancano le situazioni in bilico in casa Juve. Per alcuni (Milik, Kostic, Perin, Rugani) il club sa che non potrà pensare di incassare tanti milioni mentreDiscorso diverso per Douglas Luiz e Vlahovic, che liberebbero risorse importanti e da cui, secondo il Corriere dello Sport, la Juventus si aspetta di ricevere circa 60 milioni.In generale, a Torino sperano di poter incassare circa 100 milioni dalle cessioni, come riferisce il CdS; cifra che si aggiungerebbe ai 50-60 milioni previsti nel budget iniziale per fare il mercato