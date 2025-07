Juventus, obiettivo cessioni: le cifre per Weah, Mbangula e Alberto Costa

AFP or licensors

Chiuso un nuovo capitolo, se ne apre presto un altro. O meglio, altri. La Juventus ha ormai definito l'operazione per la permanenza di, per cui si aspetta solo l'annuncio ufficiale. Si tratta del secondo tassello dopo l'arrivo di, oltre all'insediamento dicome nuovo direttore tecnico, avvenuto pochi giorni fa. Insomma, la società è al lavoro in modo intenso per costruire la nuova Juve sotto ogni aspetto.E tra questi, è inevitabile parlare delle cessioni. La lente d'ingrandimento si sposta su diversi nomi, con l'obiettivo principale di alleggerire le casse e investire su altri profili già nel mirino da tempo come Jadon. Gli indiziati maggiori, oltre ai casi differenti di, sono tre:

Weah e Mbangula: dal Nottingham alle nuove piste

Il discorso Alberto Costa: la posizione della Juventus

Le situazioni sono molto diverse tra loro, così come i possibili ricavi. Eppure la Juventus ha già fatto chiarezza sulla sua posizione, oltre che sulla volontà di guadagnare una cifra precisa: i bianconeri vogliono, che possono arrivare proprio con queste tre trattative.Il futuro di Weah e Mbangula era destinato a essere legato ancora una volta, anche se non con la maglia bianconera. I due giocatori erano molto vicini al, che aveva mostrato forte interesse per acquistarli insieme per. L'affare, però, non si è concretizzato dopo il netto rifiuto di Weah, che ha manifestato l'intenzione di giocare la Champions League, competizione a cui gli inglesi non prenderanno parte.Da questo scenario, ne sono nati molti altri. E i due destini, stavolta sembrano separati. Il centrocampista statunitense può tornare in Francia, di preciso al Marsiglia, che si è già mosso nei giorni scorsi e sembra voler affondare il colpo. La Juventus chiede una cifra, la stessa offerta dal Nottingham per il suo cartellino. Il club francese continua a spingere per il suo arrivo, perciò il suo futuro potrebbe cambiare presto.Per quanto riguarda Mbangula, invece, il futuro potrebbe essere in Germania, al. I tedeschi hanno già presentato una proposta, ma i bianconeri l'hanno rispedita al mittente. Il belga è cresciuto molto nella scorsa stagione, passando dall'esordio con la prima squadra al primo goal in Serie A e poi in Champions League: anche se non rientra nel progetto,C'è infine un discorso a parte per, per cui si è fatto avanti logià da giorni. La situazione, però, è diversa da Weah e Mbangula: i primi due erano già molto vicini alla partenza, mentre il portoghese ha giocato tutte le gare del Mondiale per Club. Tudor gli ha mostrato fiducia, ma è evidente che il classe 2003 ha bisogno di crescere ancora, e potrebbe farlo lontano da Torino.La Juventus non lo ritiene incedibile, ma allo stesso tempo ha messo in chiaro la sua posizione: per Alberto Costa, circa 2,5 in più rispetto alla cifra sborsata dai bianconeri a gennaio. I bianconeri potrebbero anche abbassare la richiesta del cartellino, riservandosi però una percentuale sulla futura rivendita: la palla passa allo Sporting, nel frattempo la Juve ragiona su tutti e tre i tavoli.





