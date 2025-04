Da Huijsen a Orsolini, passando per Kean: i talenti bianconeri fioriti lontani da Torino

AFP via Getty Images

La Juventus ha affrontato (e sta affrontando) una stagione molto complicata, partita con l'entusiasmo e l'intraprendenza, almeno apparente, di chi voleva davvero rivoluzionare un intero ambiente. Forse, però, sono state proprio queste premesse iniziali a caricare la Juve di un peso che alla fine, e ha sopraffatto lo stessoL'era Tudor è cominciata, come normale che sia dopo un cambio a stagione in corso. Il nuovo allenatore bianconero ha cominciato a dare la sua impronta , spiegando anche in conferenza stampa di non voler fare alcun paragone con il passato. Eppure questo passato ha bussato diverse volte alla porta bianconera, spesso presentando un conto, e lo ha fatto proprio con le cessioni della stessa Juve.

Huijsen e Kean, le cessioni di questa stagione

Romero, Kulusevski e Orsolini: i talenti del passato

Durante l'estate le loro cessioni sono state vissute in modo differente, conche veniva da una buona esperienza alla Roma, mentreera reduce dalla sua peggiore annata in bianconero. Il difensore parte in direzione Bournemouth, senza avere nemmeno l'opportunità di allenarsi con i compagni bianconeri. Kean, invece, va a Firenze con tanta voglia di rilanciarsi.L'attaccante non solo ci riuscirà, ma diventerà protagonista di una vera e propria rinascita:e un valore di mercato tre volte superiore ai 13 milioni (più 5 di bonus) a cui l'ha venduto la Juve. Discorso simile per Huijsen, che oltre a una grande crescita nel valore di mercato ha fatto registrare una titolarità sempre più sicura nele l'esordio con la SpagnaAnche in passato, però, la Juventus ha visto sbocciare i suoi talenti lontano da Torino. Fretta, momenti complicati o mancata prontezza: la parentesi bianconera di tanti giocatori non è stata fortunata quanto quelle con altri colori. E ne sa qualcosa, che sta trascinando il Bologna anche in questa stagione. Il centrocampista è passato dalla Juve ormai tanto tempo fa, ma lo ha fatto sempre per poco, prima di tanti prestiti. Ora è il giocatore italiano con più goal nelle ultime tre stagioni (32 dalla stagione 2022/2023).Da Bologna a Londra, precisamente Tottenham: due vere e proprie meteore bianconere che sono diventate punti fermi del club inglese.. L'esterno svedese aveva mostrato delle buone doti già con Pirlo, prima di vivere una stagione difficile con Allegri: la sua avventura alla Juventus termina dopo solo due anni, ma con il Tottenham Kulusevski sta mostrando che il suo talento è tutt'altro che nascosto.Romero, invece, non veste proprio il bianconero: dopo aver firmato un contratto da cinque anni, passa in prestito prima al Genoa e poi all'Atalanta, dove sboccia davvero. E infatti i nerazzurri registreranno la seconda plusvalenza più alta della loro storia,, grazie alla cessione al Tottenham a 55. Insomma, la storia della Torino bianconera insegna che c'è sempre poco tempo e bisogna vincere, ma forse alcuni talenti non erano semplicemente pronti a fiorire in così poco.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui