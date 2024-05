La lista dei partenti in casa Juventus è lunga. Sul taccuino, infatti, ci sono finiti anche Arek Milik, Moise Kean e Filip Kostic, tutti con un rendimento sotto le aspettative nel corso dell'ultimo anno, ma non solo. Anche Weston McKennie, che ha il contatto in scadenza nel 2025 e non ha trovato l’accordo per il rinnovo, resta in bilico. Addii che aiuteranno a finanziare il mercato, a partire dal colpo Koopmeiners. L'olandese, ma non solo, perché c’è consapevolezza della difficoltà dell’operazione e perciò la Juventus lavora anche sulle alternative: resta calda la pista che porta a Lazar, più giovane e con una valutazione inferiore, che potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto.