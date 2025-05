Juventus, c'è mezza squadra con la valigia: a fine stagione possono salutare in 11

Getty Images

Lasi prepara a scendere in campo domenica sera al 'Penzo' di Venezia con la concreta possibilità di strappare il pass per la prossima edizione della Champions League. Ai bianconeri, infatti, servirà una vittoria per avere la certezza matematica di chiudere al quarto posto in classifica.Solamente a partire da lunedì 26, si potrà iniziare a pensare al futuro, in attesa di volare alla volta degli Stati Uniti per prendere parte alla prima edizione del Mondiale per Club. Saranno settimane frenetiche, nel corso delle quali i bianconeri dovranno anche pianificare il futuro. Un futuro che presuppone volti nuovi e, allo stesso tempo, addii a chi non farà più parte del progetto a tinte zebrate.

Juve, 11 giocatori con la valigia

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sono infatti 11 i giocatori bianconeri con la valigia in mano e che potrebbero salutare la Vecchia Signora al termine della stagione. Di chi si tratta? Di seguito ecco l'elenco completo.Partendo dall'attacco, non si può che fare il nome di. L'attaccante serbo, tornato al goal domenica contro l'Udinese dopo un digiuno di quasi tre mesi, ha un contratto valido fino al 2026 ma saluterà la compagnia con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza. Tra i compagni di reparto lo stesso destino potrebbe toccare a, pronto a tornare al PSG dopo la scadenza del prestito, e, di fatto fuori da un anno solare e comunque in dubbio nonostante il recente rinnovo.A loro potrebbero aggiungersi, con la Juventus che non sembra più intenzionata a pagare i 30 milioni di euro della clausola al Porto. Partenza in vista anche per? Il talento montenegrino potrebbe infatti uscire dalla Torino bianconera per andare a maturare una nuova esperienza in prestito, mentrepotrebbe rappresentare una buona carta alla voce plusvalenze, così comeAttenzione poi ai reparti di centrocampo e difesa e al possibile intreccio tra. Il portoghese tornerà in al Chelsea, anch'egli dopo la scadenza del prestito, mentre il brasiliano finirà sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, proprio il cartellino dell'ex Aston Villa potrebbe diventare un argomento da mettere sul piatto per trattenere il classe 2003. Infine occhio anche alla posizione di, che potrebbe ambire ad un'esperienza da titolare altrove.