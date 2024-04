Il rendimento altalenante di Federico Chiesa in stagione pesa sulle complesse trattative per il rinnovo, anche se una soluzione ponte sembra profilarsi all’orizzonte: l’attaccante manterrebbe lo stesso ingaggio percepito (5 milioni netti) e allungherebbe solo fino al 2026, togliendo così la spada di Damocle del parametro zero. La Juventus spera di incassare 40 milioni di euro da una sua eventuale cessione e finora non ha registrato vere proposte. Molto del futuro dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore della Juventus; se rimanesse Allegri, aumenterebbero le chance di vedere Chiesa lontano da Torino. Lo riporta La Stampa.