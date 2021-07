Juventus Training Center della Continassa, TorinoJUVENTUS - CESENA 3-1(5' De Winter [J], 34' McKennie [J], 36' Shpendi [C], 66' Soulé [J])Juve (4-3-3): Perin (46' Pinsoglio); De Winter (46' Demiral), Dragusin (67' Hajdari), Rugani (78' Mulé), De Sciglio (74' Stramaccioni); McKennie (46' Peeters), Ranocchia (74' Clemenza), Miretti (59' Rafia); Soulé (67' Aké), Pjaca (66' Marques), Felix Correia (59' Brighenti). ​A disp: Israel, Leone, Compagnon. All. AllegriCesena (4-3-3): Nardi (46' Benedettini); Adamoli (46' Guerra), Gonnelli (46' Lepri), Ciofi, Candela (46' L. Ricci); Nannelli (46' Berti), Ilari, Ardizzone (64' Zanni); Zecca (64' Boriani), Caturano (64' Bernardi E.), Shpendi (46' Bernardi M.). A disp:​ Bolognesi, Fabbri, Francescon. All. VialiArbitro: Ricci di Firenze