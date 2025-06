Juventus, a centrocampo 'scoperto' un doppio problema: un solo acquisto può non bastare

2025 Getty Images

Juventus, la strategia a centrocampo

Il girone deha dato diverse risposte alla Juventus e Igor Tudo r; tre partite, contro avversari di livello diverso e con risultati contrapposti, sono un campione abbastanza valido, soprattutto considerando che questi 270 minuti negli Stati Uniti non sono certo nel "vuoto" ma si inseriscono in un contesto già definito in questi mesi. Se è vero che il reparto dove i bianconeri hanno mostrato più crepe è la difesa , e in attacco le differenze tra Dusan Vlahovic e Kolo Muani sono state chiare, s

Quanti centrocampisti acquisterà la Juventus?

a dirlo sono le scelte e le prestazioni al Mondiale per Club, ma anche le situazioni specifiche di alcuni giocatori. La certezza, da tempo, è laLe alternative "naturali" si chiamanoIl primo ha giocato sempre titolare, le prime due al fianco di Thuram, con il Manchester City insieme a Locatelli. Cambia il partner, la difficoltà della partita, ma non le prestazioni di McKennie, che era stato tra i meno brillanti con Al-Ain e Wydad e di certo non si è salvato nella disfatta per 5-2. Gli Stati Uniti hanno confermato quello che già era nei pensieri di moltiE poi, visto che ha giocato solamente un tempo nella gara d'esordio e poi non è sceso più in campo. Il tecnico croato non lo vede neanche come un'opzione secondaria; il brasiliano è in fondo alle gerarchie, più di quanto già non lo fosse con Thiago Motta e a questo punto sarebbe una grossa sorpresa se a settembre fosse ancora a Torino.Per questi motivi, la dirigenza bianconera dovrà intervenire con forza anche sul centrocampospettando magari appunto l'uscita di Douglas Luiz per poter reinvestire i ricavi su un sostituto, che non dovrà essere solamente un'alternativa ma qualcosa in più, un titolare aggiunto, perché gli impegni saranno tantissimi e Tudor non potrà fare affidamento solo su Locatelli e Thuram. Ma attenzione anche allo scenario di un doppio acquisto in mezzo al campo.Dietro una delle più grandi certezze della Juventus, la coppia Locatelli-Thuram, c'è solo incertezza.