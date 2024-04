JUVENTUS, LE NOVITÀ A CENTROCAMPO

Lainizia già a definire quella che sarà la squadra in vista della prossima stagione. Un reparto apparso in difficoltà è il centrocampo, complici anche le assenze per squalifica di Paul Pogba e Nicolò. Ora però le linee sembrano tracciate, nella prossima stagione soltanto in due sono sicuri di restare a vestire la maglia bianconera: si tratta di Manuele di Nicolò Fagioli che ha quasi terminato la sua squalifica ed è pronto a scendere in campo.Adrien, si sa, ha il contratto in scadenza al termine della stagione attuale, la dirigenza bianconera gli proporrà il rinnovo ma è una sfida aperta. Discorso differente per Weston: il suo contratto è in scadenza nel 2025 e si tratterebbe dell'ultima estate utile per monetizzare dalla sua cessione, qualora non si raggiungesse un accordo per il prolungamento nei prossimi mesi. Hansin questa stagione sta riuscendo a ritagliarsi poco spazio e per questo potrebbe tornare in prestito. Anche la permanenza a Torino di Fabioè in bilico, Allegri crede molto in lui ma qualora si cambiasse guida tecnica si faranno delle valutazioni e si potrebbe pensare anche per lui ad una cessione temporanea per ultimare il processo di crescita. Con Paulinvece, si va sempre più verso la conclusione del rapporto. In un reparto ricco di incertezze quindi la Vecchia Signora ha solo due certezze: Fagioli e Locatelli.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.