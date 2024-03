Manuelnon ha convinto fino in fondo in questa stagione alla, ma la sua permanenza in bianconero sembra assolutamente scontata. Il contratto dell'azzurro, prelevato dal Sassuolo nel 2021 dopo l'Europeo vissuto da protagonista con la Nazionale, è in scadenza nel 2028, pertanto nulla fa pensare che il suo prossimo futuro possa prendere una piega diversa. Il centrocampo della Vecchia Signora, ad ogni modo, dovrà andare incontro a una profonda rivoluzione nei mesi estivi, considerando che ad oggi difetta in qualità, organizzazione, personalità e capacità di contribuire al bottino di gol.