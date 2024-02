Juventus, le condizioni di McKennie e Rabiot

Napoli-Juventus, le soluzioni di Allegri per il centrocampo

, sebbene la prestazione non sia stata esaltante. Per la, contro il, una boccata d’aria vitale e tre punti che consolidano ulteriormente il secondo posto in classifica. La brutta notizia, invece, sono gli infortuni di McKennie e Rabiot che salteranno il prossimo impegno, il big match del Maradona contro il Napoli.Sono ancora da stabilire le esatte tempistiche del recupero di(lussazione alla spalla) e(lussazione al primo dito del piede destro), ma è certo che tutti e due non potranno essere a disposizione di Massimiliano Allegri per l'impegno di campionato di domenica. A centrocampo i bianconeri avranno quindi una mini-emergenza da gestire, per la quale si lavorerà nei prossimi giorni.Per la partita contro il Napoli, dunque, Massimiliano Allegri dovrà avere a che fare con un’emergenza a centrocampo. Emergenza, più che altro, per il peso specifico dei due calciatori:, infatti, per Allegri sono titolari fissi di questa. La prima opzione, quella più scontata, è che da una parte possa giocaree dall’altra Fabio. In alternativa, anche se è più difficile,in cabina di regia e Locatelli come mezzala. Più difficile perché, per il tecnico livornese, il ruolo di play è occupato dall’ex Sassuolo. Non va dimenticato, poi, che in più occasioni Allegri ha dichiarato che anchepossono giocare come mezzali.Insomma, come detto, l’emergenza non è numerica e le soluzioni ci sarebbero. A quanto detto si potrebbe aggiungere anche l’avanzata di qualche metro di, opzione già provata in passato. Come direbbe lo stesso, undici per giocare si trovano. Certo è, però, che l’assenza in un sol colpo di due titolari sarà una matassa non semplice da sbrigliare, in questi giorni alla Continassa.