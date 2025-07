La Juventus ha scelto il centrocampista: l'identikit chiesto da Tudor

Westonè alle prese con un rinnovo tutt'altro che scontato , con lache è pronta ad ascoltare eventuali offerte ad un anno dalla scadenza del contratto. Douglas Luiz invece è totalmente fuori dal progetto bianconero e le parti lavorano per dirsi addio il prima possibile. Rimangono quindi Khephrenovvero la coppia di centrocampo titolare, a cui Igor Tudor fa molto affidamento. Sono "bastati" loro nel finale di campionato, con il supporto di McKennie al Mondiale per Club, almeno fino a quando Locatelli non è rientrato a completa disposizione. Non saranno sufficienti però per affrontare un'intera stagione.

Juventus, serve un centrocampista dal mercato

Chi arriverà a centrocampo: il profilo

due se la situazione di McKennie non dovesse risolversi. Anche perché Teunè vero che può giocare nei due in mezzo ma ha continuato a non dare segnali di ripresa negli Stati Uniti mentre il club dovrà valutare cosa fare con Fabio Miretti, difficilmente adatto per giocare in quella posizione nel sistema di Tudor. Insomma, Damien Comolli dovrà dare al tecnico dei rinforzi a centrocampo, che possano non far sentire la mancanza dei titolari.Comolli e Tudor si parlano naturalmente, per capire come muoversi sul mercato e costruire la Juventus della prossima stagione. Da parte del tecnico non si sono nomi specifichi, visto che quel lavoro spetta al nuovo direttore generale bianconero, ma richieste sulla tipologia di giocatore. Si,O meglio, ha scelto l'identikit del profilo di cui avrebbe bisogno. Ovvero un centrocampista di equilibrio, posizionale. Non per forza con "solo" doti difensive, anzi, meglio se utile in tutte e due le fasi del gioco, ma che dia solidità alla squadra, che non giri per il campo lasciando scoperta quella zona di campo.il vero giocatore di equilibrio nella Juve, non solo di Tudor, ma in generale delle ultime stagioni. D'altronde, Thuram è intoccabile e quindi la priorità è uno che possa alternarsi all'italiano.Le mosse della Juventus e i movimenti che il club sta facendo a centrocampo vanno nella direzione tracciata da Tudor. Non a caso, l'ultima idea per il reparto porterebbe a Wilfred Ndidi del Leicester, centrocampista con spiccate qualità difensive. Alla Continassa è il momento dei sondaggi e delle valutazioni. Nella lista da non escludere il nome di, già nei radar bianconeri in passato eQuest'ultimo con costi decisamente superiori e anche caratteristiche che vanno ben oltre a quelle di un "semplice" mediano.