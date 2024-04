Quando è stato costruito?



Quanto è grande?



Quanti campi ci sono?



Com'è fatto il centro sportivo?

Juventus: è il centro sportivo della. Ed è stato concepito con l'obiettivo di fornire ai talenti della Prima Squadra bianconera il miglior ambiente possibile per il loro lavoro quotidiano, facilitando così il cammino verso nuovi trionfi.Tra le più recenti innovazioni si annovera il collegamento con il J|Hotel, aperto alla fine del 2019, che riserva un'intera ala esclusivamente alle camere destinate ai giocatori. Qui essi trascorrono i ritiri pre-partita e i momenti di relax tra una sessione di allenamento e l'altra., dove ogni giorno si costruisce una storia di successi e grandi vittorie, supportata da infrastrutture moderne e all'avanguardia.Il progetto delfa parte dell'ambizioso piano del, avviato nel 2013 quando la Juventus ha acquisito il diritto di superficie dell'area Continassa per un periodo di 99 anni rinnovabile. Qui è stata individuata un'area appositamente destinata al Training Center della Prima Squadra maschile.Un punto di svolta significativo nella storia recente della Juventus è rappresentato dall'anno 2018, quando i lavori sono stati completati, grazie alla collaborazione con, come già avvenuto per ilLa nuova struttura è stata completata in, segnando un momento cruciale nel continuo sviluppo e modernizzazione delle infrastrutture del club.Con l'inizio della stagione 2018/2019, la Prima Squadra maschile della Juventus ha trasferito le proprie operazioni presso la, usufruendo di un'area totale di 58.900 metri quadrati. Di questi, circa 37.000 metri quadrati sono riservati ai campi da gioco, frequentati dai campioni bianconeri.Complessivamente, la struttura dispone di, uno dei quali è dotato di una tribuna coperta con una capacità di circa 600 persone. Tale area è destinata agli allenamenti aperti ai tifosi della Juventus.La struttura all'avanguardia dellaè completata da una palazzina che ospita, sale destinate a, e una struttura dedicata aldella. Quest'ultima comprende aule video, uffici dotati delle ultime tecnologie, una moderna palestra, una piscina con vasca per idrokinesiterapia, una sala per la fisioterapia e, naturalmente, gli spogliatoi. Queste installazioni forniscono un ambiente ottimale per l'allenamento, il recupero e il supporto completo delle esigenze fisiche e tecniche dei giocatori della Juventus.