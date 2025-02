Juventus, centrato l'obiettivo dei costi: sono stati ridotti. I numeri

Riduzione dei costi operativi

Maggiori costi per la Champions League



Investimenti e valore patrimoniale

La Juventus ha chiuso il primo semestre della stagione 2024/2025 con un utile di 16,9 milioni di euro, evidenziando una riduzione significativa dei costi operativi. Rispetto allo stesso periodo del 2023, le spese sono scese di 12,1 milioni, passando da 205,5 milioni a 193,4 milioni di euro. Questo calo è dovuto in gran parte alla riduzione degli stipendi e alla gestione ottimizzata dei diritti sui calciatori.La strategia di razionalizzazione adottata dalla società bianconera negli ultimi anni ha portato a un calo del 5,9% nelle spese operative. La voce che ha inciso maggiormente su questa riduzione è quella legata al personale tesserato, con un risparmio netto di 10,1 milioni di euro. Inoltre, la diminuzione degli acquisti di prodotti per la vendita, grazie all'accordo con Fanatics, ha contribuito con una riduzione di 5,7 milioni di euro.Se da un lato i costi generali sono diminuiti, dall'altro si registra un incremento delle spese per i servizi esterni. Il ritorno alla UEFA Champions League ha comportato un aumento dei costi organizzativi, così come quelli legali e per consulenze. Tuttavia, l'impatto di queste spese aggiuntive non ha compromesso l'equilibrio finanziario della società.Gli ammortamenti e le svalutazioni dei diritti pluriennali sui calciatori si attestano a 60,3 milioni di euro, una cifra in linea con quella dell'esercizio precedente. Il valore complessivo dei diritti sui calciatori è salito a 336,7 milioni, con un incremento di 62,1 milioni rispetto a giugno 2024. Questo aumento deriva dagli investimenti effettuati nella prima fase della campagna trasferimenti, pari a 122,4 milioni di euro, parzialmente compensati dagli ammortamenti del periodo.Anche il valore dei terreni e degli immobili, tra cui l'Allianz Stadium, è stato aggiornato a 164,6 milioni di euro, con una lieve riduzione di 2,8 milioni rispetto alla precedente rilevazione. Tuttavia, il valore di mercato di queste strutture è stimato ben al di sopra del valore contabile registrato.