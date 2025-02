Juventus, Gatti e Kalulu avevano 'avvisato': gennaio è finito, dov'è l'altro centrale?

. Certo che è passata quasi un'altra settimana da quando chi scrive ha lanciato un grido d'allarme in riferimento alla situazione della difesa della, conpalesemente in affanno dopo l'ennesima partita - quella contro il Napoli, pure persa - giocata da titolari ma con scarsa lucidità e a un livello di stanchezza tale da non consentire loro di uscirne indenni. Nessuno di noi qui ha la sfera di cristallo, ma ciò che volevamo far intuire era davvero evidente a tutti: l'azzurro e il francese erano allo stremo delle loro forze.

Il 'grido d'allarme' di Gatti e Kalulu

Dov'è il nuovo centrale della Juventus?

E infatti, eccolo lì l'inconveniente (evitabile?): tempo tre giorni e l'ex Milan è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare, che in effetti poteva pure essere nell'aria considerando il suo storico di infortuni . E chi è entrato in campo al suo posto contro il Benfica?. Perché, ebbene sì, al 29 gennaio la Juventus non aveva a disposizione un altro difensore di riserva, non potendo contare suche, appena arrivato, non era presente nella lista UEFA. Il portoghese - che comunque un "puro" centrale non lo è mai stato - sarà a disposizione domani per l'Empoli , quantomeno.Ma alle 11.00 di sabato 1 febbraio, dunque a due giorni e mezzo dalla chiusura del calciomercato invernale , il club bianconero non ha ancora chiuso per un altro rinforzo, nonostante il difensore sia sempre stato indicato come la priorità per gennaio. E intanto, con Kevin Danso che si allontana , l'idea più credibile rimane quella di un colpo last minute e low cost , che in queste ore è tornato ad essere un nome caldo, o magari quelche proprio domani sarà all'Allianz Stadium con il suo Empoli e che andrebbe a rappresentare un acquisto (anche) di prospettiva. In compenso, però, non è nemmeno da escludere un altro scenario: quello di rimanere a bocca asciutta, che non farebbe felici i tifosi e nemmeno, per quanto possa dire pubblicamente,