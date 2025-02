La Juventus si compatta. Thiago Motta riunisce la squadra a cena…nel ristorante di Bonucci

AFP via Getty Images

Lasi è compattata a poche ore dalla sfida contro l’Inter, organizzando una cena nel centro di Torino. Curiosità: il ristorante scelto è quello dell’ex capitano Leonardo. Un’occasione per rafforzare il gruppo e creare una base solida per affrontare questo momento delicato. Un periodo che potrebbe sembrare turbolento, ma che va semplicemente gestito con coesione e spirito di squadra.Uno dopo l’altro, i giocatori hanno accettato l’invito del tecnico, consapevoli dell’importanza della serata. Conalle porte, si giocano una fetta cruciale della stagione.: battere i più forti e affrontare meglio le difficoltà, sia in campo che fuori.

Verso Juve-Inter

A proposito di problemi: l’ultimo è arrivato ieri.non ci sarà. Un affaticamento muscolare lo costringe a fermarsi proprio nel momento in cui stava trovando continuità. L’obiettivo è recuperarlo per Eindhoven, ma le possibilità di vederlo in campo in Champions restano basse. Lloyd, fermato da un problema gastrointestinale, sarà invece a disposizione per l’Inter.Buone notizie per Andrea: tornato in gruppo, potrebbe avere minutaggio già domani. Resta da recuperare, apparso sottotono nelle ultime uscite. Il ballottaggio con Thuram resta aperto. Senza, la palla dovrà girare velocemente per sfruttare la creatività degli esterni. In attacco,spera in una chance, maresta favorito.