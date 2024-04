Dopo Radu Dragusin, il Tottenham guarda ancora all'Italia e al Genoa. Questa volta per Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese è da tempo finito nel mirino di diversi club, con Inter e Juventus che potrebbero addirittura instaurare un duello estivo d'altri tempi. L'ostacolo, sia per i nerazzurri che per i bianconeri, è però rappresentato dalla valutazione che il Genoa dà al proprio numero 11: a giugno potrebbero non bastare neppure 35 milioni. Cifre che né l'Inter né la Juventus paiono in grado di garantire, a meno di non inserire nella trattativa contropartite tecniche più o meno gradite ai rossoblù. Mentre il Tottenham potrebbe. E al termine della stagione è già in programma un summit finalizzato a discutere il futuro di Djed Spence, l'occasione giusta per parlarne insieme.