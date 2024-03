Altro che Juve. La priorità del Milan in vista del prossimo mercato estivo è trovare un nuovo centravanti, ma i dirigenti rossoneri stanno anche cercando rinforzi per altri reparti.Tra i nomi che circolano per il centrocampo c'è. Classe 2001, attualmente sotto contratto con il Nizza fino a giugno 2025, con 160 presenze e 9 gol all'attivo. Il club valuta il giocatore intorno ai 40 milioni di euro. Thuram è stato seguito in passato anche da Inter e Juventus, ma ora i grandi club della Premier League inglese si sono uniti alla corsa per il suo acquisto.Un possibile alleato per il Milan potrebbe essere il fratello di Khephren, Marcus Thuram, attualmente all'Inter. Si dice che Marcus sia molto legato al fratello e potrebbe consigliargli di trasferirsi a Milano, anche se indossando la maglia rossonera.