Juventus, c'è una novità importante su Osimhen

La Juventus è attesa dalla supersfida contro il Real Madrid al Mondiale per Club, ma l’attenzione del club non è rivolta solo al campo. Il calciomercato entra ufficialmente nel vivo con l’apertura del 1° luglio, e tra le priorità c’è il rinforzo in attacco. Oltre alla pista Jonathan David, i bianconeri stanno accelerando per Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli reduce da un anno in prestito al Galatasaray.Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza juventina ha intensificato i contatti con il giocatore nel weekend. L’obiettivo è ottenere il via libera personale di Osimhen, per poi discutere l’ingaggio e aprire il dialogo con il Napoli sull'acquisto. Osimhen avrebbe già dato una prima disponibilità, mostrando gradimento per il trasferimento in bianconero.

Sul nigeriano c’è stato anche l’assalto dell’Al Hilal, che ha ricevuto però un secco rifiuto dal giocatore. Il club saudita potrebbe tornare alla carica, ma la Juventus resta in vantaggio. La clausola rescissoria da 75 milioni di euro non è valida per club italiani: la Juve dovrà trattare direttamente con il Napoli. Una sfida non facile, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.