La trattativa per il rinnovo dicon laè ancora aperta. Secondo quanto riportato oggi dal Messaggero, Lotito ha convocato l'entourage del giocatore a Formello per riprendere i colloqui. Si riparte dalla proposta del club di 3,5 milioni bonus inclusi fino al 2027, ma il calciatore vorrebbe essere equiparato agli altri grandi nomi della squadra con una base fissa da 4 milioni più bonus. Attualmente, solo Immobile e Luis Alberto raggiungono queste cifre. Questo indica che le discussioni sono ancora in corso e potrebbero richiedere ulteriori negoziati per raggiungere un accordo.