La questione delle fasce elastiche alla Juventus nasce dalla necessità di migliorare il contributo, non sempre ottimale fino ad ora, proveniente dai giocatori che occupano le posizioni esterne del campo.Dopo 27 giornate di campionato, il contributo fornito dai giocatori destinati al ruolo di "quinto" difensivo non è sempre stato all'altezza delle aspettative.L'unica eccezione è rappresentata da, il quale, grazie alla sua duttilità e intelligenza tattica, è stato impiegato talvolta anche come mezzala. In situazioni di emergenza, si è talvolta optato per McKennie, il cui ruolo naturale è quello di mezzala, ma che ha comunque dato il meglio di sé pur adattandosi alla posizione richiesta.Purtroppo per Allegri, lo stesso non si può dire per la maggior parte dei terzini a disposizione. Un discorso che ovviamente non si applica a De Sciglio, ancora alle prese con la fase di convalescenza dopo l'operazione al crociato subita nel maggio del 2023, che lo tiene fuori dai campi da gioco da allora.