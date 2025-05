Getty Images

Juventus, c'è un nome in cima alle priorità per il calciomercato

30 minuti fa



La Juventus negli uffici della Continassa pianifica quelli che saranno gli obiettivi per la sessione estiva di calciomercato. Tra partenze e possibili rinforzi per la rosa bianconera. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora ci sarebbe soltanto un nome.



Si tratterebbe di un rinforzo a centrocampo e il preferito sarebbe Sandro Tonali del Newcastle ma che gradirebbe un ritorno in italia visto il suo passato al Milan ed al Brescia. La Juventus che con il Newcastle ha già trattato Douglas Luiz e Lloyd Kelly.