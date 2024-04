Per la, inizia una settimana cruciale, con la Fiorentina seguita dal Torino. La squadra di Massimilianomira a capitalizzare il momento positivo della Coppa Italia per ritrovare la vittoria anche in campionato, dove ha ottenuto solo 7 punti nelle ultime 9 partite.L'incontro è importante e la squadra è praticamente al completo: l'unico assente è Arek Milik, atteso per il derby del 13 aprile.Allegri potrebbe schierare una formazione simile a quella che ha sconfitto la Lazio 2-0 nella semifinale di Coppa Italia. In porta tornerà, mentre in difesa il tecnico sta valutando se confermare Federico Gatti accanto a Bremer e Danilo o se optare per Daniele Rugani. Anche sulla fascia sinistra c'è un ballottaggio tra Samuel Iling Jr e Filip Kostic. A destra giocherà Andrea Cambiaso, mentre il centrocampo sarà composto da Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. In attacco, spazio alla coppia ex Fiorentina, con Federico Chiesa, ormai guarito dalla febbre, affiancato dal bomber Dusan Vlahovic.